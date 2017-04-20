Голова Європарламенту планує незабаром відвідати Україну – Е.Брок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні планує найближчім часом відвідати Україну. Про це в ході спільного брифінгу з головою ВРУ Андрієм Парубієм та координатором програми ЄП з підвищення інституційної спроможності парламенту Петом Коксом повідомив екс-голова Комітету Європарламенту в законних справах Елмар Брок, передає УНН.
"В тому листі, який я передав Вам (А.Парубію – ред.), президент говорить, що Україна є дійсно пріоритетом для Європарламенту, і що пан голова Європарламенту бажав би відвідати Україну в якомога короткий термін", – сказав Е.Брок.
Нагадаємо, Європейський парламент підтвердив продовження співпраці з Верховною Радою України на весь термін повноважень нинішнього складу ЄП – до 2019 року.