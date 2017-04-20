Голова Європарламенту планує незабаром відвідати Україну – Е.Брок

"В тому листі, який я передав Вам (А.Парубію – ред.), президент говорить, що Україна є дійсно пріоритетом для Європарламенту, і що пан голова Європарламенту бажав би відвідати Україну в якомога короткий термін", – сказав Е.Брок.

Нагадаємо, Європейський парламент підтвердив продовження співпраці з Верховною Радою України на весь термін повноважень нинішнього складу ЄП – до 2019 року.