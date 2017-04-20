Глава ВР рассказал об условиях проведения выборов на оккупированных территориях

“Первый пункт, который должен быть выполнен, — это всеобъемлющее прекращение огня. Более того, это должно быть долгосрочное прекращение огня. Но пока там есть российские военные, организовать там демократический процесс, а выборы являются высшим уровнем демократического процесса, считаю невозможным и неприемлемым”, — сказал он.

Также он отметил, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня ВРУ.

“Я считаю, что вопрос о проведении выборов на неподконтрольных территориях в целом не стоит в повестке дня Верховной Рады Украины. Я всегда отмечал и на этой позиции четко стою, что без выполнения безопасности предпосылок не может идти речь о выборах. Пока на оккупированных территориях находятся российские войска, пока границу контролируют российские военные и боевики, мы не можем переходить к любым политическим вопросам, и это общая позиция”, — отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, 19 апреля ЦИК призвал комитеты ВР разъяснить возможность назначения выборов в Донецкой и Луганской областях.