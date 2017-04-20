Голова ВР розповів про умови проведення виборів на окупованих територіях

“Перший пункт, який повинен бути виконаний, — це всеосяжне припинення вогню. Більше того, це має бути довготривале припинення вогню. Але поки там є російські військові, організувати там демократичний процес, а вибори є найвищим рівнем демократичного процесу, вважаю неможливим і неприйнятним”, — сказав він.

Також він зауважив, що це питання наразі не стоїть на порядку денному ВРУ.

“Я вважаю, що питання про проведення виборів на непідконтрольних територіях в цілому не є в порядку денному Верховної ради України. Я завжди зазначав і на цій позиції чітко стою, що без виконання безпекових передумов не може йти мова про вибори. Поки на окупованих територіях знаходяться російські війська, поки кордон контролюють російські військові і бойовики, ми не можемо переходити до будь-яких політичних питань, і це загальна позиція”, — зазначив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 19 квітня ЦВК закликала комітети ВР роз’яснити можливість призначення виборів в Донецькій та Луганській областях.