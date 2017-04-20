Голова ВР розповів про умови проведення виборів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Поки на окупованих територіях перебувають російські військовослужбовці, організація демократичного процесу там неможлива. Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій сказав під час спільного брифінгу за участі колишнього голови комітету Європарламенту у закордонних справах Елмара Брока та координатора програми Європарламенту з підвищення інституційної спроможності парламенту Пета Кокса, передає УНН.
“Перший пункт, який повинен бути виконаний, — це всеосяжне припинення вогню. Більше того, це має бути довготривале припинення вогню. Але поки там є російські військові, організувати там демократичний процес, а вибори є найвищим рівнем демократичного процесу, вважаю неможливим і неприйнятним”, — сказав він.
Також він зауважив, що це питання наразі не стоїть на порядку денному ВРУ.
“Я вважаю, що питання про проведення виборів на непідконтрольних територіях в цілому не є в порядку денному Верховної ради України. Я завжди зазначав і на цій позиції чітко стою, що без виконання безпекових передумов не може йти мова про вибори. Поки на окупованих територіях знаходяться російські війська, поки кордон контролюють російські військові і бойовики, ми не можемо переходити до будь-яких політичних питань, і це загальна позиція”, — зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, 19 квітня ЦВК закликала комітети ВР роз’яснити можливість призначення виборів в Донецькій та Луганській областях.