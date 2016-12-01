Глава Правительства: Повышение минимальной заработной платы будет стимулировать рост экономики и будет способствовать восстановлению справедливости

"Это абсолютно хорошо повлияет и на экономику, и на реальное положение в стране. Людям нужно отдавать все то, что им принадлежит ", - отметил он.

Он возразил замечания критиков и некоторых политиков о нереальности такого повышения:

"Так будет. С 1 января в Украине каждый работающий человек будет получать не менее 3200 грн. Точка ".

Как сообщал УНН, в течение 2016 года, дважды совершив повышение социальных стандартов, правительство обеспечило их рост на 16,1%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.