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Голова Уряду: Підвищення мінімальної заробітної плати стимулюватиме зростання економіки і сприятиме відновленню справедливості

Київ • УНН

 • 7762 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня буде стимулювати внутрішній попит, зростання економіки та виробництва в країні, а також відновлюватиме справедливість відносно громадян. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.

Голова Уряду: Підвищення мінімальної заробітної плати стимулюватиме зростання економіки і сприятиме відновленню справедливості

“Це абсолютно добре вплине і на економіку, і на реальний стан в країні. Людям потрібно віддавати все те, що їм належить”, — зазначив він.

зазначив Володимир Гройсман.Уряд тривалий час працював над тим, щоб забезпечити справедливість в оплаті праці українців,Він заперечив зауваження критиків та деяких політиків щодо нереальності такого підвищення:

“Так буде. З 1 січня в Україні кожна працююча людина буде отримувати не менше 3200 грн. Крапка”.

Як повідомляв УНН, протягом 2016 року, двічі здійснивши підвищення соціальних стандартів, уряд забезпечив їх зростання на 16,1%. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у середу.

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