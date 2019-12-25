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Глава УГКЦ назвал три условия для визита Папы Римского в Украину

Глава УГКЦ назвал три условия для визита Папы Римского в Украину

Киев  •  УНН

 • 15232 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Существует три условия для визита Папы Римского Франциска в Украину, сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы Папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое — это приглашение католических церквей. Второе — это приглашение со стороны украинской государственной власти. Мы имеем нового президента. Я надеюсь, что он пригласит Папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против этого визита”, — рассказал отец Святослав.

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Он возразил, что “рука Москвы” препятствует возможному визиту Папы Римского в Украину.

“Не нужно во всем видеть „руку Москвы“. Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться. Мы в этом году провели Синод епископов нашей церкви в Риме. И мы имели возможность в лоне целого епископата иметь встречу со Святейшим отцом. И мы его официально в очередной раз пригласили приехать в Украину (папу Римского — ред.). Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание”, — заявил председатель УГКЦ.

Папа Римский посещал Украину лишь однажды. В 2001 году понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.

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