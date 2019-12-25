Глава УГКЦ назвал три условия для визита Папы Римского в Украину

“Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы Папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое — это приглашение католических церквей. Второе — это приглашение со стороны украинской государственной власти. Мы имеем нового президента. Я надеюсь, что он пригласит Папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против этого визита”, — рассказал отец Святослав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава УГКЦ: мы не ищем какого-то признания со стороны Римско-католической церкви

Он возразил, что “рука Москвы” препятствует возможному визиту Папы Римского в Украину.

“Не нужно во всем видеть „руку Москвы“. Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться. Мы в этом году провели Синод епископов нашей церкви в Риме. И мы имели возможность в лоне целого епископата иметь встречу со Святейшим отцом. И мы его официально в очередной раз пригласили приехать в Украину (папу Римского — ред.). Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание”, — заявил председатель УГКЦ.

Папа Римский посещал Украину лишь однажды. В 2001 году понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский в поздравлении к Рождеству вспомнил конфликт на востоке Украины