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Голова УГКЦ назвав три умови для візиту Папи Римського до України

Голова УГКЦ назвав три умови для візиту Папи Римського до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Існує три умови для візиту Папи Римського Франциска до України, повідомив голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Коли на наше робоче сесійне засідання прийшов держсекретар Ватикану Паролін, ми напряму його запитали: що необхідно для того, щоб Папа міг приїхати? Він сказав, що є кілька умов. Перше — це є запрошення католицьких церков. Друге — це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить Папу. Третє. Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви не заперечували проти того візиту”, — розповів отець Святослав.

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Він заперечив, що “рука Москви” перешкоджає потенційному візиту папи Римського до України.

“Не потрібно у всьому бачити „руку Москви“. Вона є. Але нам не потрібно бути залежними від неї і просто ментально від неї звільнитися. Ми цього року відбули Синод єпископів нашої церкви у Римі. І ми мали нагоду в лоні цілого єпископату мати зустріч зі Святішим отцем. І ми його офіційно вже вкотре запросили приїхати до України (папу Римського — ред.). Він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги”, — заявив голова УГКЦ.

Папа Римський відвідував Україну лише одного разу. У 2001 році понтифік Іван Павло ІІ відвідав Львів та Київ.

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