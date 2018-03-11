Глава Пентагона сообщил, что речь Путина разочаровала, но не удивила его
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию разочаровало, но не удивило его. Об этом он сказал журналистам в самолете по пути в Оман, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Я бы назвал это разочарованием, но не странным в данный момент. Сейчас мы можем изъять часть этого как риторику накануне выборов”, — сказал он.
Мэттис утверждал, что “не увидел изменений в военном потенциале России”. По его словам, о “каждой из этих систем, о которой он (Путин) говорил”, было известно уже давно. “Я не вижу, что они могут изменить военное равновесие, — сообщил министр. — Они не имеют никакого влияния ... на нашу сторону в деле изменения позиции сдерживания”.
Глава Пентагона выразил надежду на то, что “российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику президента”.
“У них достаточно профессиональный офицерский корпус”, — заявил Мэттис.
По его мнению, Москва “не действует в своих собственных интересах”, когда откладывает российско-американские переговоры по стратегической стабильности и устранению проблем с участием заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шеннона.
Как сообщал УНН, председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайто утверждает, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию, если будет принято такое решение.