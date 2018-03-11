Глава Пентагона сообщил, что речь Путина разочаровала, но не удивила его

КИЕВ. 11 марта. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию разочаровало, но не удивило его. Об этом он сказал журналистам в самолете по пути в Оман, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.