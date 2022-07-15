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09:00 • 36878 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110253 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122305 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 111220 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141002 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139682 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114004 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107068 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 93533 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111498 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава ОВА: информации о попадании ракет в Кременчуге пока нет

Глава ОВА: информации о попадании ракет в Кременчуге пока нет

Киев • УНН

 • 247710 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших в Кременчуге на Полтавщине, где в пятницу, 15 июля, вечером раздались взрывы. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает УНН.

Цитата

"Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам. Берегите себя!", - отметил Лунин.

Ранее 

СМИ и соцсети сообщали о ряде взрывов в городе Кременчуг.

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