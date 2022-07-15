Глава ОВА: информации о попадании ракет в Кременчуге пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших в Кременчуге на Полтавщине, где в пятницу, 15 июля, вечером раздались взрывы. Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"Пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам. Берегите себя!", - отметил Лунин.
Ранее
СМИ и соцсети сообщали о ряде взрывов в городе Кременчуг.