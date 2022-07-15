Голова ОВА: інформації про влучання ракет у Кременчуці наразі немає

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"Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - зазначив Лунін.

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ЗМІ та соцмережі повідомляли про низку вибухів у місті Кременчук.