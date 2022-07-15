Голова ОВА: інформації про влучання ракет у Кременчуці наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці на Полтавщині, де у п'ятницю, 15 липня, ввечері пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - зазначив Лунін.
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