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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 27157 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Голова ОВА: інформації про влучання ракет у Кременчуці наразі немає

Голова ОВА: інформації про влучання ракет у Кременчуці наразі немає

Київ • УНН

 • 247710 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих у Кременчуці на Полтавщині, де у п'ятницю, 15 липня, ввечері пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

"Наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам. Бережіть себе!", - зазначив Лунін.

Раніше 

ЗМІ та соцмережі повідомляли про низку вибухів у місті Кременчук.

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