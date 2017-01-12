Глава ОБСЕ: санкции с РФ должны быть сняты пошагово

"Я, как министр иностранных дел Австрии, не как глава ОБСЕ, считаю, что нам нужен новый импульс. Наша концепция очень близка к сказанному Ф.-В.Штайнмайером и к другим руководителям внешнеполитических ведомств в ЕС о необходимости системной взаимности в вопросе того, что санкции не могут быть сняты пока мы не увидим прогресс, то есть когда мы увидим полную имплементацию (Минских соглашений - ред.) мы снимем их. Но в то же время за каждый положительный шаг в осуществлении санкции надо ослаблять. То есть шаг за шагом", - сказал С.Курц.

Как сообщал УНН, ранее австрийский глава МИД уже заявлял, что хочет добиться смягчения антироссийских санкций ЕС, которые были применены в связи с кризисом в Украине.