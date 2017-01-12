Глава ОБСЕ: санкции с РФ должны быть сняты пошагово
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр иностранных дел Австрии и действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что с России не могут быть сняты санкции пока она не выполнит обязательства согласно Минских соглашений, однако, в случае положительных шагов в этом, санкции должны сниматься пошагово. Об этом заявил глава ОБСЕ Себастьян Курц во время брифинга, передает УНН.
"Я, как министр иностранных дел Австрии, не как глава ОБСЕ, считаю, что нам нужен новый импульс. Наша концепция очень близка к сказанному Ф.-В.Штайнмайером и к другим руководителям внешнеполитических ведомств в ЕС о необходимости системной взаимности в вопросе того, что санкции не могут быть сняты пока мы не увидим прогресс, то есть когда мы увидим полную имплементацию (Минских соглашений - ред.) мы снимем их. Но в то же время за каждый положительный шаг в осуществлении санкции надо ослаблять. То есть шаг за шагом", - сказал С.Курц.
Как сообщал УНН, ранее австрийский глава МИД уже заявлял, что хочет добиться смягчения антироссийских санкций ЕС, которые были применены в связи с кризисом в Украине.