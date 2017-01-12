Голова ОБСЄ: санкції з РФ мають бути зняті покроково

"Я, як міністр закордонних справ Австрії, не як голова ОБСЄ, вважаю, що ми потребуємо нового імпульсу. Наша концепція дуже близька до сказаного Ф.В.Штайнмайєром та до інших очільників зовнішньополітичних відомств в ЄС щодо необхідності системної взаємності у питанні того, що санкції не можуть бути зняті поки ми не побачимо прогрес, тобто коли ми побачимо повну імплементацію (Мінських угод – ред.) ми знімемо їх. Але водночас за кожний позитивний крок в імплементації санкції треба послабляти. Тобто крок за кроком", - сказав С.Курц.

Як повідомляв УНН, раніше австрійський очцільник МЗС вже заявляв, що хоче домогтися пом'якшення антиросійських санкцій ЄС, які були застосовані у зв'язку з кризою в Україні.