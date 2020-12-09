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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65991 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87931 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 148745 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Председатель НАПК: не стоит ожидать посадок до завершения судебной реформы

Председатель НАПК: не стоит ожидать посадок до завершения судебной реформы

Киев  •  УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Не надо ожидать посадок до завершения судебной реформы в общеукраинском масштабе. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал председатель НАПК Александр Новиков, передает УНН.

“Я хочу обратить ваше внимание на статистику, которая даст ответ на этот вопрос — почему нет посадок и когда они будут. Если мы возьмем статистику, например, в 2010 году и 2019 — это количество производств там по 364 (статьи — ред.), например, 365 уменьшилась в 151 раз. Это превышение полномочий. Если возьмем 191 — это присвоение имущества, то там в десятки раз, в 13 кажется раз, уменьшилось количество приговоров. Почему оно уменьшилась — потому что у нас продолжается с 2016 года судебная реформа, заготовка и суды фактически парализованы в тот или иной способ. Судебная система ... И сам уголовно-процессуальный закон — неэффективен, и суды настолько парализованы тем, что не завершена судебная реформа и они перегружены делами, во-первых, и во-вторых — не могут их эффективно рассматривать через законодательные коллизии — фактически не надо ожидать до завершения судебной реформы посадок в общеукраинском масштабе”, — сказал Александр Новиков.

Он отметил, что когда это произойдет и начнутся посадки — ответить может парламент и Президент.

Напомним, Новиков заявлял, что после принятия Верховной Радой Украины “компромиссного” законопроекта о декларировании недостоверной информации, не стоит посадок от НАБУ и ВАКС, ведь такого пункта в законопроекте нет.

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