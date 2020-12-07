Голова НАЗК щодо “компромісного” закону про брехню в деклараціях: посадок не варто очікувати

“Національне агенство (з питань запобігання корупції — ред.), відповідно до конвенції ООН проти корупції, є органом, який забезпечує формування й реалізує антикорупційну політику. Звичайно, як Національне агентство відповідальне за антикорупційну політику, нас не влаштовує цей законопроект. По-перше, він не влаштовує нас тому що НАБУ (Національне антикорупційне бюро України — ред.) розслідує десяту частину проваджень і всі ці провадження про недостовірне декларування — компетенція НАБУ. Так от, НАБУ цим законом перетвориться на орган, який переважно буде розслідувати кримінальні проступки, а отже від цього органу ніяких посадок і від Вищого антикорупційного суду по цим справам очікувати не варто”, — повідомив Новіков.

Також голова НАЗК зазначив, що цей законопроект заважатиме й реалізації плану по лібералізації візового режиму з ЄС.

“Був блок „Громадський порядок і безпека“. Він передбачав створення антикорупційного органу й прийняття антикорупційного законодавства. Наразі це антикорупційне законодавство, Кримінальний кодекс і закон про запобігання корупції — вони знищені. Наша угода з ЄС про асоціацію передбачає гармонізацію з законодавством Європейського Союзу в частині відповідальності за корупцію. Польща, Чехія, Литва, Франція — до 8 років позбавлення волі передбачається за недостовірне декларування. В Україні, країні, яка в рейтингах корупції, набагато нижче цих країн, і в економічних рейтингах у звязку з тим, що корупція становить значну небезпеку для країни, чомусь взагалі непередбачено позбавлення волі”, — зазначив посадовець.

Новіков нагадав про своє звернення до Президента з проханням ветувати “компромісний” законопроект.

“Звичайно, нас не влаштовує цей закон. І тому ми звернулися до Президента з проханням накласти вето на нього. Якщо президент підпише цей закон, то НАБУ перетвориться на орган з розслідування кримінальних проступків. Навіть не злочинів. А антикорупційний суд, який має розглядати злочини, буде розглядати проступки. Звичайно, тоді можна буде предявити антикорупційним органам: “А де посадки?”. В даному випадку питання не до антикорупційних органів, а до Верховної Ради України", - підсумував голова НАЗК.

Нагадаємо, 4 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект 4460-д. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі за такі дії.

У цей же день, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков надіслав офіційний лист до Президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати документ.