Председатель НАПК о "компромиссном" законе про ложь в декларациях: посадок не стоит ожидать

“Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции — ред.), в соответствии с конвенцией ООН против коррупции, является органом, который обеспечивает формирование и реализует антикоррупционную политику. Конечно, как Национальное агентство ответственное за антикоррупционную политику, нас не устраивает этот законопроект. Во-первых, он не устраивает нас потому что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.) расследует десятую часть производств и все эти производства про недостоверное декларирование — компетенция НАБУ. Так вот, НАБУ этим законом превратится в орган, который преимущественно будет расследовать уголовные проступки, а следовательно от этого органа никаких посадок и от Высшего антикоррупционного суда по этим делам ожидать не стоит”, — сообщил Новиков.

Также глава НАПК отметил, что этот законопроект будет мешать и реализации плана по либерализации визового режима с ЕС.

“Был блок „Общественный порядок и безопасность“. Он предусматривал создание антикоррупционного органа и принятие антикоррупционного законодательства. Сейчас это антикоррупционное законодательство, Уголовный кодекс и закон о предотвращении коррупции — они уничтожены. Наше соглашение с ЕС об ассоциации предусматривает гармонизацию с законодательством Европейского Союза в части ответственности за коррупцию. Польша, Чехия, Литва, Франция — до 8 лет лишения свободы предусматривается за недостоверное декларирование. В Украине, стране, которая в рейтингах коррупции, намного ниже этих стран, и в экономических рейтингах в связи с тем, что коррупция представляет значительную опасность для страны, чем вообще не предусмотрено лишение свободы”, — отметил чиновник.

Новиков напомнил о своем обращении к Президенту с просьбой ветировать “компромиссный” законопроект.

“Конечно, нас не устраивает этот закон. И поэтому мы обратились к Президенту с просьбой наложить вето на него. Если президент подпишет этот закон, то НАБУ превратится в орган с расследования уголовных проступков. Даже не преступлений. А антикоррупционный суд, который должен рассматривать преступления, будет рассматривать проступки. Конечно, тогда можно будет предъявить антикоррупционным органам: „А где посадки?“. В данном случае вопрос не в антикоррупционных органов, а в Верховную Раду Украины”, — подытожил глава Назка.

Напомним, 4 декабря, Верховная Рада Украины приняла законопроект 4460-д. Он восстанавливает уголовную ответственность за умышленное декларирования недостоверных сведений и умышленное непредставление декларации, но не предусматривает лишения свободы за такие действия.

В этот же день, Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил официальное письмо Президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой ветировать документ.