Голова НАЗК: не варто очікувати посадок до завершення судової реформи

“Я хочу звернути вашу увагу на статистику, яка дасть відповідь на це питання — чому нема посадок і коли вони будуть. Якщо ми візьмемо статистику, приміром, 2010 року і 2019 року — то кількість проваджень там по 364 (статті — ред.), наприклад, 365 зменшилась в 151 раз. Це перевищення влади. Якщо візьмемо 191 — це привласнення майна, то там в десятки разів, в 13, здається разів, зменшилась кількість вироків. Чому вона зменшилась — тому що у нас триває з 2016 року судова реформа, яка незавершена і суди фактично паралізовані в той чи інший спосіб. Судова система... І сам кримінально-процесуальний закон — неефективний, і суди настільки паралізовані тим, що не завершена судова реформа і вони перевантажені справами, по-перше, і по-друге — не можуть їх ефективно розглядати через законодавчі колізії — що фактично не треба очікувати до завершення судової реформи посадок в загальноукраїнському масштабі”, — сказав Олександр Новіков.

Він зазначив, що коли це відбудеться і почнуться посадки — відповісти може парламент і Президент.

Нагадаємо, Новіков заявляв, що після прийняття Верховною Радою України “компромісного” законопроекту про декларування недостовірної інформації, не варто очікувати посадок від НАБУ та ВАКС, адже такого пункту в законопроекті немає.