Председатель Нацполиции анонсировал изменения в структуре двух подразделений ведомства

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Структурные изменения коснутся Департамента стратегических расследований и подразделений киберполиции. Об этом сегодня сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев в рамках расширенного заседания коллегии МВД Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

По словам Князева пока работа ведомства в противодействии организованной преступности является самой продуктивной за последние восемь лет. Количество раскрытых организованных групп только по сравнению с прошлым годом увеличилось с 179-ти до 208-ми.

“Мы должны обеспечить дальнейшую наступательность противодействия оргпреступности, прежде всего, путем определения нового вектора развития Департамента стратегических расследований”, — сообщил Князев.

По его словам, реализация соответствующей задачи предлагается путем предоставления Департаменту стратегических расследований статуса межрегионального подразделения по вертикальному принципу подчинения.

“Предложенные изменения позволят сформировать единую для всей Нацполиции политику противодействия организованной преступности, а также наладить эффективное противодействие ее проявлениям как на региональном, так и на общенациональном уровне. К тому же внедрение таких изменений минимизирует влияние на служебную деятельность полиции местными чиновниками, бизнесом и криминалитетом”, — сказал Князев.

По его словам, уже принято решение о необходимости структурного увеличения и качественного совершенствования подразделений киберполиции.

“На замену восьми межрегиональным управлением, которые были укомплектованы исключительно оперативным составом и ориентированы на противодействие киберпреступности, мы предлагаем создать управление киберполиции в каждой области. Они будут иметь в своих структурах технические подразделения, подразделения поддержки, а также подразделения противодействия киберпреступности”, — сообщил Сергей Князев.

По его словам, эти подразделения также дополнительно будут оказывать помощь другим подразделениям полиции по направлениям цифровой криминалистики, компьютерной и онлайн разведки, компьютерной и инженерно-технической поддержки расследований и оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков решил освободить руководителей ГУНП во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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