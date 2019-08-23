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Голова Нацполіції анонсував зміни у структурі двох підрозділів відомства

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Структурні зміни торкнуться Департаменту стратегічних розслідувань та підрозділів кіберполіції. Про це сьогодні повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв в рамках розширеного засідання колегії МВС України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

За словами Князєва наразі робота відомства у протидії організованій злочинності є найпродуктивнішою за останні вісім років. Кількість викритих організованих груп лише в порівнянні з минулим роком збільшилась зі 179-ти до 208-ми.

“Ми повинні забезпечити подальшу наступальність протидії оргзлочинності, насамперед, шляхом визначення нового вектору розвитку Департаменту стратегічних розслідувань”, — повідомив Князєв.

За його словами, реалізація відповідного завдання пропонується шляхом надання Департаментові стратегічних розслідувань статусу міжрегіонального підрозділу з вертикальним принципом підпорядкування.

“Запропоновані зміни дозволять сформувати єдину для всієї Нацполіції політику протидії організованій злочинності, а також налагодити ефективну протидію її проявам як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні. До того ж упровадження таких змін мінімізує вплив на службову діяльність поліції місцевими чиновниками, бізнесом та криміналітетом”, — сказав Князєв.

За його словами, вже прийнято рішення про необхідність структурного збільшення та якісного удосконалення підрозділів кіберполіції.

“На заміну восьми міжрегіональним управлінням, які були укомплектовані виключно оперативним складом та орієнтовані на протидію кіберзлочинам, ми пропонуємо створити управління кіберполіції у кожній області. Вони матимуть у своїх структурах технічні підрозділи, підрозділи підтримки, а також підрозділи протидії кіберзлочинам”, — повідомив Сергій Князєв.

За його словами, ці підрозділи також додатково надаватимуть допомогу іншим підрозділам поліції за напрямками цифрової криміналістики, комп’ютерної і онлайн розвідки, комп’ютерної та інженерно-технічної підтримки розслідувань та оперативно-розшукової діяльності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників ГУНП у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях.

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