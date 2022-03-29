Глава МИД Великобритании призвала "не продавать" Украину на переговорах с Россией

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"Мы должны обеспечить, чтобы любые будущие переговоры (с россией — Ред.) не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого", — заявила Трасс.

Детали

Она заявила, что все предыдущие урегулирования, начиная от 2014 года, не смогли дать Украине длительную безопасность.

"путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выиграть эту ужасную агрессию", — подытожила Трасс.

Напомним

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет отдельные переговоры с делегациями Украины и россии в Стамбуле перед их очной встречей, которая должна начаться 29 марта в 10:30.