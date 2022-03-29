Голова МЗС Великої Британії закликала "не продавати" Україну на переговорах з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути "продана" на мирних переговорах з рф, а президент росії володимир путін не має отримати вигоду від вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми повинні забезпечити, щоб будь-які майбутні переговори (з росією — Ред.) не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", — заявила Трасс.
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Вона заявила, що всі попередні врегулювання, починаючи від 2014 року, не змогли дати Україні тривалу безпеку.
"путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому виграти цю жахливу агресію", — підсумувала Трасс.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе окремі переговори з делегаціями України і росії в Стамбулі перед їх очною зустріччю, яка повинна початися 29 березня о 10:30.