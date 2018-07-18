Глава МИД Польши: нет свидетельств о соглашении Трампа и Путина по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Ничто не свидетельствует о том, что в Хельсинки было достигнуто соглашение между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, ведь было четко отмечено расходящиеся позиции. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Думаю, что речь идет об установлении диалога (...) Обсуждены тяжелые международные проблемы и то, как их решить. По меньшей мере это было намерение Дональда Трампа, увидим каким будет результат этих переговоров. Речь идет об определенном открытии, успокоении эмоций с обеих сторон, снижении ощущение угрозы. Вот для чего проводятся подобные встречи", - сказал он.
По словам польского министра, Трамп в своих разговорах "является прямым" и "вносит определенную свежесть, ломает определенные схемы, действует нетрадиционно.
Чапутович также прокомментировал вопрос возможных вмешательств Москвы в президентских выборах в Соединенных Штатах и то, как Трамп поднял этот вопрос во время пресс-конференции с Путиным, а также то, считает ли , что критика президента США в этом контексте оправдана.
"Я думаю, что это необоснованно, ничто об этом не говорит. Во время пресс-конференции было четко отмечено расходящиеся позиции по вопросу Украины (...) Поэтому здесь нет такой тревоги. Есть определенные интерпретации, сам разговор может об этом свидетельствовать - я не думаю, что эта тема обсуждалась", - заявил Чапутович.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам американо-российского саммита заявил, что не заметил, чтобы президент США Дональд Трамп пошел на уступки перед Россией в вопросе Крыма или войны в Украине.