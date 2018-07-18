Голова МЗС Польщі: немає свідчень про угоду Трампа і Путіна щодо України

"Думаю, що йдеться про встановлення діалогу (…) Обговорено важкі міжнародні проблеми і те, як їх розв’язати. Щонайменше це був намір Дональда Трампа, побачимо яким буде результат цих перемовин. Йдеться про певне відкриття, заспокоєння емоцій з обох сторін, зниження відчуття загрози. Ось для чого проводяться подібні зустрічі", - сказав він.

За словами польського міністра, Трамп у своїх розмовах "є прямим" і "вносить певну свіжість, ламає певні схеми, діє нетрадиційно".

Чапутович також прокоментував питання можливих втручань Москви у президентські вибори в Сполучених Штатах і те, як Трамп порушив це питання під час прес-конференції з Путіним, а також те, чи вважає, що критика президента США у цьому контексті виправдана.

"Я думаю, що це необґрунтовано, ніщо про це не свідчить. Під час прес-конференції було чітко наголошено на розбіжних позиціях з питання України (…) Тому тут немає такої тривоги. Є певні інтерпретації, що сама розмова може про це свідчити – я не думаю, що ця тема обговорювалася", - заявив Чапутович.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками американсько-російського саміту заявив, що не помітив, щоб президент США Дональд Трамп пішов на поступки перед Росією в питанні Криму чи війни в Україні.