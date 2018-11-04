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7 марта, 19:45 • 155255 просмотра

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Глава МИД Германии представил способ сохранения мира в Европе

Глава МИД Германии представил способ сохранения мира в Европе

Киев  •  УНН

 • 5940 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава МИД Германии Хайко Маас предложил создать новую политику разоружения, только так можно сохранить мир в Европе, уверен он. Об это сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

“Сейчас нет двух часто предсказуемых, равно сильных блоков, противостоящих друг другу. Асимметрия увеличилась. Границы между конвенциональными и ядерными угрозами стираются”, — пишет Маас в статье для Spiegel. По его мнению, в такой обстановке только доверие может гарантировать безопасность.

К потере доверия привел отказ России отвечать на обвинения в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Маас. Он отметил, что просил российского коллегу — главу МИД — следовать условиям договора и быть предельно открытыми. Но Европа должна напоминать об этом не только Москве, но и Вашингтону.

“Конец ДРСМД приведет к уничтожению одного из важнейших достижений политики разоружения”, — напомнил немецкий министр. Он заверил, что в отличие от Вашингтона Германия не намерена способствовать уничтожению договора, но будет работать с европейскими союзниками чтобы добиться его соблюдения.

“Мы должны пересмотреть контроль за оружием и политику сокращения вооружений, если мы хотим сохранить мир в Европе”, — написал Маас. Он назвал четыре направления новой политики.

В первую очередь необходимы обмен данными между США, Европой и Россией и изучение рисков, которые несут новые вооружения. “Общие интересы должны преобладать над всеобщим недоверием”, — отметил Маас. Он также упомянул начало работы по созданию открытого контроля за крылатыми и обычными ракетами и требование большей прозрачности со стороны Китая. “Массовое перевооружение Китая до сих пор не сопровождалось каким-либо укреплением доверия”, — написал глава МИД Германии. Также необходимо запрещение новых видов оружи: “Некоторые из них могут звучать как научная фантастика — космическое оружие, ракеты с несколькими скоростями звука, которые не оставят человеку времени для ответа”.

Как сообщал УНН, правительством Федеративной Республики Германия принято решение о направлении в Украину спецпредставителя по вопросам реформ в области управления и децентрализации.

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