Голова МЗС Німеччини представив спосіб збереження миру в Європі

“Зараз немає двох часто передбачуваних, так само сильних блоків, що протистоять один одному. Асиметрія збільшилася. Межі між конвенціональними і ядерними погрозами стираються”, - пише Маас в статті для Spiegel. На його думку, в такій обстановці тільки довіра може гарантувати безпеку.

До втрати довіри привела відмову Росії відповідати на звинувачення в порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), вважає Маас. Він зазначив, що просив російського колегу — голову МЗС — дотримуватися умов договору і бути гранично відкритими. Але Європа повинна нагадувати про це не тільки Москві, але і Вашингтону.

“Кінець ДРСМД призведе до знищення одного з найважливіших досягнень політики роззброєння”, — нагадав німецький міністр. Він запевнив, що на відміну від Вашингтона Німеччина не має наміру сприяти знищенню договору, але буде працювати з європейськими союзниками щоб домогтися його дотримання.

“Ми повинні переглянути контроль за зброєю і політику скорочення озброєнь, якщо ми хочемо зберегти мир в Європі”, — написав Маас. Він назвав чотири напрямки нової політики.

В першу чергу необхідні обмін даними між США, Європою і Росією і вивчення ризиків, які несуть нові озброєння. “Загальні інтереси повинні переважати над загальною недовірою”, — зазначив Маас. Він також згадав початок роботи зі створення відкритого контролю за крилатими і звичайними ракетами і вимогу більшої прозорості з боку Китаю. “Масове переозброєння Китаю до сих пір не супроводжувалося будь-яким зміцненням довіри”, — написав голова МЗС Німеччини. Також необхідна заборона нових видів зброї: “Деякі з них можуть звучати як наукова фантастика — космічна зброю, ракети з декількома швидкостями звуку, які не залишать людині часу для відповіді”.

Як повідомляв УНН, урядом Федеративної Республіки Німеччина прийняте рішення про направлення до України спецпредставника з питань реформ в галузі урядування і децентралізації.