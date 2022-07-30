Глава МИД Латвии призвал ЕС признать рф государством-спонсором терроризма

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует прекратить выдавать россиянам туристические визы и официально признать рф государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Ринкевичса.

Цитата

"ЕС должен рассмотреть возможность признания россии государством-спонсором терроризма. Я также повторяю предложение ввести запрет на выдачу европейских туристических виз гражданам россии", - подчеркнул он.

Детали

Ринкевичс осудил "жестокое убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленовке и постоянные массовые преступления, которые российские военные совершают против Украины".

Напомним 

По данным ГУР Минобороны, на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек, получили ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

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