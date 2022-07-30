Голова МЗС Латвії закликав ЄС визнати рф державою-спонсором тероризму

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"ЄС мусить розглянути можливість визнання росії державою-спонсором тероризму. Я також повторюю пропозицію запровадити заборону на видачу європейських туристичних віз громадянам росії", - наголосив він.

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Рінкевичс засудив "жорстоке вбивство українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці та постійні масові злочини, які російські військові чинять проти України".

Нагадаємо

За даними ГУР Міноборони, на території колишньої виправної колонії №120 у місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи сталися на території промзони у новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилося 2 дні тому, після чого до нього перевели частину українських захисників, що утримуються.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення –130.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

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