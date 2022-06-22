Глава МИД Италии покидает свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию "Движение пяти звезд" (M5S), которую он раскритиковал за подрыв усилий правительства по поддержке Украины и ослаблению позиций Италии в Европейском Союзе. Об этом информирует УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
Глава МИД Италии заявил, что это "болезненный выбор", который положит конец "неопределенности" и отметил, что с завтрашнего дня M5S больше не будет "первой силой в парламенте". Отмечается, что "Движение пяти звезд" было самой большой политической силой в парламенте после того, как собрало более 30% голосов на национальных выборах в 2018 году.
Ди Майо планирует создать новую парламентскую группу, которая будет "лояльной и преданной" правительству премьер-министра Марио Драги. Вероятно, ее назовут "Вместе ради будущего". Как сообщает ANSA, 50 депутатов и 11 сенаторов готовы стать частью новой группы.
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"С сегодняшнего дня начинается новый путь. Чтобы Италия продвигалась с севера на юг, нам нужно объединить лучшие таланты и лучшие навыки", — заявил Ди Майо.
Дополнение
Италия может принять участие в разминировании морских портов Украины.