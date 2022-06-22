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Глава МИД Италии покидает свою партию, которая не хотела поддерживать Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию "Движение пяти звезд" (M5S), которую он раскритиковал за подрыв усилий правительства по поддержке Украины и ослаблению позиций Италии в Европейском Союзе. Об этом информирует УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Глава МИД Италии заявил, что это "болезненный выбор", который положит конец "неопределенности" и отметил, что с завтрашнего дня M5S больше не будет "первой силой в парламенте". Отмечается, что "Движение пяти звезд" было самой большой политической силой в парламенте после того, как собрало более 30% голосов на национальных выборах в 2018 году.

Ди Майо планирует создать новую парламентскую группу, которая будет "лояльной и преданной" правительству премьер-министра Марио Драги. Вероятно, ее назовут "Вместе ради будущего". Как сообщает ANSA, 50 депутатов и 11 сенаторов готовы стать частью новой группы.

Цитата

"С сегодняшнего дня начинается новый путь. Чтобы Италия продвигалась с севера на юг, нам нужно объединить лучшие таланты и лучшие навыки", — заявил Ди Майо.

Дополнение

Италия может принять участие в разминировании морских портов Украины.

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