Голова МЗС Італії залишає свою партію, яка не хотіла підтримувати Україну

Деталі

Голова МЗС Італії заявив, що це "болісний вибір", який покладає край "невизначеності" і зазначив, що відзавтра M5S більше не буде "першою силою у парламенті". Зазначається, що "Рух п'яти зірок" був найбільшою політичною силою в парламенті після того, як зібрав понад 30% голосів на національних виборах у 2018 році.

Ді Майо планує створити нову парламентську групу, яка буде "лояльною та відданою" уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі. Ймовірно, її назвуть "Разом заради майбутнього". Як інформує ANSA, 50 депутатів та 11 сенаторів готові стати частиною нової групи.

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"Відсьогодні починається новий шлях. Щоб Італія просувалася з півночі на південь, нам потрібно об’єднати найкращі таланти та найкращі навички", - заявив Ді Майо.

Доповнення

Італія може взяти участь у розмінуванні морських портів України.