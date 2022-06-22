Голова МЗС Італії залишає свою партію, яка не хотіла підтримувати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух п'яти зірок" (M5S), яку він розкритикував за підрив зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Італії в Європейському Союзі. Про це інформує УНН з посиланням на ANSA.
Деталі
Голова МЗС Італії заявив, що це "болісний вибір", який покладає край "невизначеності" і зазначив, що відзавтра M5S більше не буде "першою силою у парламенті". Зазначається, що "Рух п'яти зірок" був найбільшою політичною силою в парламенті після того, як зібрав понад 30% голосів на національних виборах у 2018 році.
Ді Майо планує створити нову парламентську групу, яка буде "лояльною та відданою" уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі. Ймовірно, її назвуть "Разом заради майбутнього". Як інформує ANSA, 50 депутатів та 11 сенаторів готові стати частиною нової групи.
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"Відсьогодні починається новий шлях. Щоб Італія просувалася з півночі на південь, нам потрібно об’єднати найкращі таланти та найкращі навички", - заявив Ді Майо.
Доповнення
Італія може взяти участь у розмінуванні морських портів України.