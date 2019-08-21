Глава МИД ФРГ призвал Россию к конструктиву в возобновлении переговоров по Донбассу

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44381 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119348 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130029 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121188 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128173 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152893 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150964 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140825 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Глава МИД ФРГ призвал Россию к конструктиву в возобновлении переговоров по Донбассу

Глава МИД ФРГ призвал Россию к конструктиву в возобновлении переговоров по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву играть конструктивную роль в восстановлении мирных переговоров в Украине, где в течение пяти лет продолжается российская агрессия. Об этом он заявил перед отъездом в Москву, где должен провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы надеемся на свет в конце туннеля, когда речь идет о вопросах прекращения огня, отвода сил и имплементации минских соглашений. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте", - заявил Маас в Берлине, говоря о режиме тишины на Донбассе, который фактически не выполняется.

Для решения вопросов, добавил министр иностранных дел Германии, "нам нужен прямой и открытый диалог".

При этом он признал, что имеет "принципиально разные позиции с Россией по многим вопросам".

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 19 августа принимал в своей летней резиденции президента России Владимира Путина, заявил, что надеется договориться с Путиным о саммите в "нормандском формате" уже в ближайшие недели.

Последний саммит "нормандской четверки" состоялся в Берлине 19 октября 2016 года.

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