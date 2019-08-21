Глава МИД ФРГ призвал Россию к конструктиву в возобновлении переговоров по Донбассу

"Мы надеемся на свет в конце туннеля, когда речь идет о вопросах прекращения огня, отвода сил и имплементации минских соглашений. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте", - заявил Маас в Берлине, говоря о режиме тишины на Донбассе, который фактически не выполняется.

Для решения вопросов, добавил министр иностранных дел Германии, "нам нужен прямой и открытый диалог".

При этом он признал, что имеет "принципиально разные позиции с Россией по многим вопросам".

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 19 августа принимал в своей летней резиденции президента России Владимира Путина, заявил, что надеется договориться с Путиным о саммите в "нормандском формате" уже в ближайшие недели.

Последний саммит "нормандской четверки" состоялся в Берлине 19 октября 2016 года.