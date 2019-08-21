Голова МЗС ФРН закликав Росію до конструктиву у відновленні переговорів щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Москву відігравати конструктивну роль у відновленні мирних переговорів в Україні, де протягом п’яти років триває російська агресія. Про це він заявив перед від’їздом до Москви, де має провести зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Ми сподіваємося на світло в кінці тунелю, коли йдеться про питання припинення вогню, відведення сил та імплементацію мінських угод. Зараз всі сторони повинні продемонструвати готовність для діалогу та дій, інакше люди й надалі будуть гинути в цьому конфлікті”, - заявив Маас у Берліні, говорячи про режим тиші на Донбасі, який фактично не виконується.
Для вирішення питань, додав міністр закордонних справ Німеччини, “нам потрібен прямий та відкритий діалог”.
При цьому він визнав, що має “принципово різні позиції з Росією щодо багатьох питань”.
Президент Франції Еммануель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у “нормандському форматі” вже найближчими тижнями.
Останній саміт “нормандської четвірки” відбувся в Берліні 19 жовтня 2016 року.