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Макрон сподівається на зустріч у нормандському форматі через кілька тижнів

Макрон сподівається на зустріч у нормандському форматі через кілька тижнів

Київ • УНН

 • 10187 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним сподівається домовитися про проведення зустрічі у норманском форматі через кілька тижнів. Про це він заявив в ході пресконференції перед зустріччю з Путіним у понеділок, передає УНН.

Так, він зазначив, що разом із Путіним планує обговорити Україну й українську кризу, вибори, "які були зроблені Президентом Зеленським за останній час" і ту позицію, "яку він займав за останній час".

"Так що ми зможемо про це поговорити, підготувати майбутні зустрічі і разом з паном Зеленським, Володимир Путіним і пані Меркель, ми постараємося розглянути можливість скликати нормандський формат через декілька тижнів", - сказав Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помічник Путіна заявив, що "РФ не бачить сенсу в саміті в нормандському форматі без ретельної підготовки"

Як повідомляв УНН, очікувалося, що Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить з президентом країни Еммануелем Макроном ситуацію в Україні та продовження роботи в нормандському форматі.

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