Помощник Путина заявил, что "РФ не видит смысла в саммите в нормандском формате без тщательной подготовки"

“Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы”, — сказал Ушаков.

“Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства в Украине, — сказал Ушаков. — Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты”, — заявил представитель Кремля.

Ушаков отметил, что на переговорах 19 августа президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона будет “обсуждаться украинский конфликт, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата”.

Напоминаем, Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече “Нормандской четверки”.