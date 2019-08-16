Помічник Путіна заявив, що "РФ не бачить сенсу в саміті у нормандському форматі без ретельної підготовки"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Росія не бачить сенсу в проведенні саміту в нормандському форматі без ретельної підготовки, яка гарантує політичний результат. Про це заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Просто так проводити зустріч без її ретельної підготовки ми не хотіли б”, — сказав Ушаков.
“Як ви знаєте, французи неодноразово виступали з пропозицією про те, щоб в найближчій перспективі провести саміт в нормандському форматі, в тому числі з урахуванням зміни керівництва в Україні, — сказав Ушаков. — Ми цю ідею в принципі підтримуємо, але вважаємо, що якщо саміт проводити, то він повинен бути найретельнішим чином підготовлений, щоб було ясно, збираючись на цей саміт, що ми вийдемо на політично важливі результати”, — заявив представник Кремля.
Ушаков зазначив, що на переговорах 19 серпня президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона буде “обговорюватися український конфлікт, а також можливі зусилля щодо його вирішення, в тому числі в рамках нормандського формату”.
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