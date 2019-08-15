Безсмертний прокоментував ідею Зеленського щодо зустрічі "Нормандської четвірки"

На запитання BBC Україна, що: “Зеленський запропонував якомога швидше зібрати саміт у Нормандському форматі, “подивитися один одному у вічі і нарешті припинити війну”, колишній представник України у ТКГ сказав, що коли: “приймаються якісь рішення, має бути механізм, який мотивує. Зустрітися, щоб подивитися у вічі — ідея хороша. А зустрітися, бо є загиблі, треба покарати винних і є заява про вихід з Мінського процесу, — це дві різні речі”.

На зустрічне уточнююче запитання: “Очевидно, що завдання номер один для Зеленського — організувати зустріч у Нормандському форматі і про щось домовлятися. Як ви оцінюєте перспективи?” Роман Безсмертний сказав: “6 числа був дуже трагічний привід для того, щоб аргументувати необхідність якомога швидшого зібрання. Сьогодні я не розумію, що є механізмом зібрання. 8 вересня у Росії вибори (вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року — ред.). Як ви думаєте, Путіну треба зібрання у Нормандському форматі до 8 вересня? А в Україні зараз немає міністра закордонних справ, прем’єра”.

Як зазначав УНН, Роман Безсмертний повідомив, що порушення перемир’я 6 серпня під Павлополем на Донбасі організували у Кремлі, аби вдарити по Президенту України.