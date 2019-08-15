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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38197 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118187 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128903 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120115 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124740 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127863 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152656 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече "Нормандской четверки"

Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече "Нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 16510 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Роман Бессмертный прокомментировал идею Президента Украины Владимира Зеленского провести встречу лидеров стран “Нормандской четверки” после обстрелов 6 августа под Павлополем на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на его интервью BBC Украина.

На вопрос BBC Украина, что: “Зеленский предложил как можно скорее собрать саммит в нормандской формате, “посмотреть друг другу в глаза и наконец прекратить войну”, бывший представитель Украины в ТКГ сказал, что когда: “принимаются какие-то решения, должен быть механизм, который мотивирует. Встретиться, чтобы посмотреть в глаза — идея хорошая. А встретиться, потому что есть погибшие, надо наказать виновных и есть заявление о выходе из Минского процесса, — это две разные вещи”.

На встречный уточняющий вопрос: “Очевидно, что задача номер один для Зеленского — организовать встречу в нормандском формате и о чем-то договариваться. Как вы оцениваете перспективы?” Роман Бессмертный сказал: “6 числа был очень трагический повод для того, чтобы аргументировать необходимость скорейшего собрания. Сегодня я не понимаю, что является механизмом собрания. 8 сентября в России выборы (выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года — ред.). Как вы думаете, Путину надо собрание в нормандской формате до 8 сентября? А в Украине сейчас нет министра иностранных дел, премьера”.

Как отмечал УНН, Роман Бессмертный сообщил, что нарушение перемирия 6 августа под Павлополем на Донбассе организовали в Кремле, чтобы ударить по Президенту Украины.

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