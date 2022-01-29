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Глава МИД ФРГ перед визитом в Украину: продолжаем работу в "нормандском формате" для деэскалации

Киев • УНН

 • 24314 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Работа в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) для деэскалации ситуации вокруг Украины продолжается. Такое заявление в субботу сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после анонса совместного с французским коллегой визита в Киев на фоне российской угрозы, пишет УНН.

Цитата:

"Наша преданность неприкосновенности Украины и солидарность с ее народом вскоре снова приведут меня и Жан-Ива Ле Дриана в Киев. Мы продолжаем работу в формате N4 ("нормандском формате" - ред.) для деэскалации", - написала Бербок в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил за такое послание и отметил, что в Украине "с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в ближайшее время".

Ранее

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок через неделю, 7-8 февраля, и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины, особенно в рамках "нормандского формата". С Ле Дрианом провел переговоры глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан хотят вместе отправиться в зону конфликта на востоке Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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