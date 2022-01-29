Голова МЗС ФРН перед візитом до України: продовжуємо роботу у "нормандському форматі" для деескалації

Цитата:

"Наша відданість недоторканності України та солідарність із її народом невдовзі знову приведуть мене та Жан-Іва Ле Дріана до Києва. Ми продовжуємо роботу у форматі N4 ("нормандському форматі" - ред.) для деескалації", - написала Бербок у Twitter.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter подякував за таке послання і зазначив, що в Україні "з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вас найближчим часом".

Раніше

29 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок через тиждень, 7-8 лютого, та підтвердив намір досягати деескалації навколо України, особливо в межах "нормандського формату". З Ле Дріаном провів переговори голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан хочуть разом відправитися в зону конфлікту на сході України.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.