Голова МЗС ФРН перед візитом до України: продовжуємо роботу у "нормандському форматі" для деескалації

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 73698 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 135819 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 135316 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 162341 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 166670 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 133964 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 145966 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170405 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181475 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216383 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 365202 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 107982 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 85524 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 113636 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 49685 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 365202 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 264465 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 331342 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 447075 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 695539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 49685 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 113636 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111248 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147655 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171807 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Голова МЗС ФРН перед візитом до України: продовжуємо роботу у "нормандському форматі" для деескалації

Голова МЗС ФРН перед візитом до України: продовжуємо роботу у "нормандському форматі" для деескалації

Київ • УНН

 • 24316 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Робота у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для деескалації ситуації навколо України продовжується. Таку заяву у суботу зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після анонсу спільного з французьким колегою візиту до Києва на тлі російської загрози, пише УНН.

Цитата:

"Наша відданість недоторканності України та солідарність із її народом невдовзі знову приведуть мене та Жан-Іва Ле Дріана до Києва. Ми продовжуємо роботу у форматі N4 ("нормандському форматі" - ред.) для деескалації", - написала Бербок у Twitter.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter подякував за таке послання і зазначив, що в Україні "з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вас найближчим часом".

Раніше

29 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок через тиждень, 7-8 лютого, та підтвердив намір досягати деескалації навколо України, особливо в межах "нормандського формату". З Ле Дріаном провів переговори голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан хочуть разом відправитися в зону конфлікту на сході України.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53