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Глава МИД ФРГ Бербок убеждена, что Украина получит сигнал относительно вступления в ЕС на декабрьском саммите

Киев • УНН

 • 271484 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине вновь указала, что в ЕС хотят, чтобы Украина была членом Евросоюза, выразив убеждение, что соответствующий сигнал главы государств и правительств ЕС дадут стране на следующем декабрьском саммите, передает УНН.

Глава МИД ФРГ Бербок убеждена, что Украина получит сигнал относительно вступления в ЕС на декабрьском саммите

Цитата

"Когда мы были в Киеве в прошлом месяце со всеми нашими коллегами-министрами иностранных дел ЕС, мы все почувствовали: сердце Европы бьется в Киеве. Убежденность, с которой люди в Киеве, Харькове и Львове защищают Европу, чувствуется повсюду. Вот почему мы, ЕС, ясно дали понять: мы хотим, чтобы Украина была членом нашего Европейского Союза. И я убеждена, что Европейский совет в декабре также даст этот сигнал", - сказала Бербок.

Детали

Глава МИД ФРГ также указала, что на неформальном заседании Европейского совета в Гранаде главы государств и правительств "договорились начать процесс реформ, который будет происходить параллельно с процессом расширения". 

"Сегодня на нашей рабочей конференции мы хотим объединить различные точки зрения, которые уже существуют. И на основе этого разрабатывать новые идеи. Эти дебаты будут продолжены в декабре на Европейском совете. Вот почему сегодняшние импульсы так важны, ведь мы уже близко к декабрю", - отметила Бербок.

Напомним

Глава МИД Украины Кулеба предостерег от использования реформы ЕС как основания отсрочить расширение Евросоюза.

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