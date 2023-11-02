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The Guardian

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Голова МЗС ФРН Бербок переконана, що Україна отримає сигнал щодо вступу до ЄС на грудневому саміті

Київ • УНН

 • 271484 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на конференції у Берліні знову вказала, що у ЄС хочуть, щоб Україна була членом Євросоюзу, висловивши переконання, що відповідний сигнал глави держав і урядів ЄС дадуть країні на наступному грудневому саміті, передає УНН.

Голова МЗС ФРН Бербок переконана, що Україна отримає сигнал щодо вступу до ЄС на грудневому саміті

Цитата

"Коли ми були в Києві минулого місяця з усіма нашими колегами-міністрами закордонних справ ЄС, ми всі відчули: серце Європи б'ється в Києві. Переконаність, з якою люди у Києві, Харкові та Львові захищають Європу, відчувається всюди. Ось чому ми, ЄС, ясно дали зрозуміти: ми хочемо, щоб Україна була членом нашого Європейського Союзу. І я переконана, що Європейська рада у грудні також дасть цей сигнал", - сказала Бербок.

Деталі

Голова МЗС ФРН також вказала, що на неформальному засіданні Європейської ради в Гранаді глави держав і урядів "домовилися розпочати процес реформ, який відбуватиметься паралельно з процесом розширення". 

"Сьогодні на нашій робочій конференції ми хочемо об'єднати різні точки зору, які вже існують. І на основі цього розробляти нові ідеї. Ці дебати будуть продовжені в грудні на Європейській раді. Ось чому сьогоднішні імпульси такі важливі, адже ми вже близько до грудня", - зазначила Бербок.

Нагадаємо

Голова МЗС України Кулеба застеріг від використання реформи ЄС як підстави відтермінувати розширення Євросоюзу.

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