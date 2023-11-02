Кулеба застеріг від використання реформи ЄС як підстави відтермінувати розширення Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Розширення Європейського Союзу не має стати заручником процесу реформування ЄС. Як вказують у МЗС, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на конференції в Берліні щодо реформ та розширення ЄС, передає УНН.
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«Потрібно запобігти ситуації, за якої реформа ЄС буде використана як підстава відтермінувати розширення ЄС, бо це лише демотивує. Ми бачимо, що ЄС найефективніший на глобальній арені тоді, коли він мотивований, натхненний та сфокусований на спільній меті. Саме так він діє з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабну агресію рф проти України», - заявив Кулеба.
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Міністр під час панельної дискусії на конференції також зазначив, що «вступ України до Євросоюзу означатиме зміцнення безпеки Європи, а не її послаблення». «Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС», - вказав Кулеба.
Нагадаємо
Кулеба підкреслив, що Україна активно імплементує реформи, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.