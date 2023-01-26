Глава МИД Франции в Одессе встретилась с Кулебой: обсудят танковую коалицию

Цитата

«В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера», - написала Колонна в Twitter.

Детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с Колонной в Одессе.

«Спасибо за ваш смелый визит. С нетерпением жду обсуждения роли Франции в международной танковой коалиции, «Зерна из Украины» и «Формулы мира». Украинско-французское партнерство остается решающим для прекращения российской агрессии и восстановления мира», - сообщил Кулеба в Twitter.

À Одесса!

Pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'#Ukraine, aujourd'hui comme hier. pic.twitter.com/gdxaY60o4h

Bienvenue à Odesa, @MinColonna. Спасибо за смелый визит. С нетерпением жду обсуждения роли Франции’в международной танковой коалиции, "Зерно из Украины" и "Формулы мира". Украинско-французское партнерство остается решающим для прекращения российской агрессии и восстановления мира. https://t.co/boWWqIiQe3 pic.twitter.com/xbE0vtz4zm

Дополнение

Ранее Кулеба сообщал, что удар россии по Одессе - это ответ российского диктатора владимира путина на внесение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.