Відповідь путіна на включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО: Кулеба про удар по Одесі

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"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини та поміщення її під посилений захист Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", - написав Кулеба.

Доповнення

Історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.