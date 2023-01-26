Відповідь путіна на включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО: Кулеба про удар по Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Удар росії по Одесі це відповідь російського диктатора володимира путіна на внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини та поміщення її під посилений захист Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", - написав Кулеба.
Доповнення
Історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.