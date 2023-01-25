Исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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«Только что внесли исторический центр украинского портового города Одессы в Список мирового наследия, а также в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой», – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.

Напомним

В октябре министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что подано досье на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.

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