Исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Исторический центр Одессы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает УНН.
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«Только что внесли исторический центр украинского портового города Одессы в Список мирового наследия, а также в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой», – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.
Напомним
В октябре министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что подано досье на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.
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