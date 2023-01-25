Історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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«Щойно внесли історичний центр українського портового міста Одеси до Списку світової спадщини, а також до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою», – йдеться в повідомленні ЮНЕСКО у Twitter.

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У жовтні міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що подано досьє на внесення Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою.

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