Історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, передає УНН.
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«Щойно внесли історичний центр українського портового міста Одеси до Списку світової спадщини, а також до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою», – йдеться в повідомленні ЮНЕСКО у Twitter.
Нагадаємо
У жовтні міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що подано досьє на внесення Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою.
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