Ответ путина на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Кулеба об ударе по Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Удар россии по Одессе это ответ российского диктатора владимира путина на внесение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
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"Среди целей сегодняшнего массированного ракетного удара Россия нанесла удар по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это разрушение является ответом Путина на вчерашнее включение Одессы в Список всемирного наследия и помещение ее под усиленную защиту Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой", - написал Кулеба.
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Исторический центр Одессы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.