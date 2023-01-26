Голова МЗС Франції в Одесі зустрілася з Кулебою: обговорять танкову коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула в Одесу, де зустрілась з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Планують обговорити роль Франції в міжнародній танковій коаліції та «Формулу миру», повідомили міністри, передає УНН.
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«В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України, сьогодні, як і вчора», - написала Колонна у Twitter.
Деталі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що зустрівся з Колонною в Одесі.
«Дякуємо за ваш сміливий візит. З нетерпінням чекаю на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, «Зерна з України» та «Формули миру». Українсько-французьке партнерство залишається вирішальним для припинення російської агресії та відновлення миру», - повідомив Кулеба у Twitter.
À Odessa!
Pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'#Ukraine, aujourd'hui comme hier. pic.twitter.com/gdxaY60o4h
Bienvenue à Odesa, @MinColonna. Thanks for your brave visit. Looking forward to discussing France’s role in the international tank coalition, Grain From Ukraine, and Peace Formula. The Ukrainian-French partnership remains crucial to ending Russian aggression and restoring peace. https://t.co/boWWqIiQe3 pic.twitter.com/xbE0vtz4zm— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023
Доповнення
Раніше Кулеба повідомляв, що удар росії по Одесі - це відповідь російського диктатора володимира путіна на внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.