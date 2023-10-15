Глава МИД Франции прибыла в Израиль

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“В конце моего визита в компании министра в больницу в Ашкелоне, где лечат, в частности, детей, я объявила, что Франция предоставит больнице оборудование для оказания неотложной медицинской помощи”, - написала Катрин Колонна в соцсети X.

Как передает Times of Israel, Колонна сказала, что ее визит - это выражение солидарности с Израилем.

"Это также способ сказать, что Франция разделяет боль израильского народа", - добавила она.

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По данным МИД Франции, в результате атак ХАМАС в Израиле погибли 17 граждан Франции, кроме того, неназванное количество французов пропали без вести и, возможно, были взяты в заложники.

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