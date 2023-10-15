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Голова МЗС Франції прибула до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Ізраїлю і відвідала місто Ашкелон разом зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, повідомляє УНН.

Голова МЗС Франції прибула до Ізраїлю

Цитата

“Наприкінці мого візиту в компанії міністра до лікарні в Ашкелоні, де лікують, зокрема, дітей, я оголосила, що Франція надасть лікарні обладнання для надання невідкладної медичної допомоги”, - написала Катрін Колонна у соцмережі X.

Як передає Times of Israel, Колонна сказала, що її візит - це вираження солідарності з Ізраїлем.

"Це також спосіб сказати, що Франція поділяє біль ізраїльського народу", - додала вона.

Доповнення

За даними МЗС Франції, внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі загинули 17 громадян Франції, крім того, неназвана кількість французів зникли безвісти і, можливо, були взяті в заручники.

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