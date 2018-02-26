Глава МИД Великобритании вызвал к себе посла РФ из-за ситуации в Восточной Гуте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России в Лондоне в британский МИД в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении Джонсона, обнародованном на официальном сайте МИД Великобритании, передает УНН.
“Я пригласил российского посла прийти в Министерство иностранных дел и рассказать о планах его государства по выполнению резолюции 2401 СБ ООН”, — сказал Джонсон.
Кроме того, глава МИД отметил, что дал указание представителю Великобритании в ООН созвать заседание Совета Безопасности по ситуации в Восточной Гуте.
“Только политическое урегулирование ситуации в Сирии может обеспечить прекращение кровавой бойни, и я считаю, что такое урегулирование возможно, если это произойдет”, — добавил он.
По словам министра, на сегодняшний день только режим сирийского главы Башара Асада препятствует пути прогресса.
“Я призываю Россию использовать все свое влияние, чтобы привести режим Асада за стол переговоров и сделать шаги к миру, в которых так остро нуждается сирийский народ”, — подытожил он.
Напомним, 24 февраля Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, в которой требует 30-дневного прекращения огня в Сирии для того, чтобы оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте.
Как сообщал УНН, в Восточной Гуте с 27 февраля откроют гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время.