Голова МЗС Британії викликав до себе посла РФ через ситуацію в Східній Гуті

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон викликав посла Росії в Лондоні до британського МЗС у зв'язку з ситуацією в сирійській Східній Гуті. Про це йдеться в заяві Джонсона, оприлюдненій на офіційному сайті МЗС Британії, передає УНН.