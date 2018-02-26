Голова МЗС Британії викликав до себе посла РФ через ситуацію в Східній Гуті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон викликав посла Росії в Лондоні до британського МЗС у зв'язку з ситуацією в сирійській Східній Гуті. Про це йдеться в заяві Джонсона, оприлюдненій на офіційному сайті МЗС Британії, передає УНН.
"Я запросив російського посла прийти в Міністерство закордонних справ і розповісти про плани його держави щодо виконання резолюції 2401 РБ ООН", - сказав Джонсон.
Крім того, глава МЗС зазначив, що дав вказівку представнику Британії в ООН скликати засідання Ради Безпеки щодо ситуації в Східній Гуті.
«Лише політичне врегулювання ситуації в Сирії може забезпечити припинення кривавої бійні, і я вважаю, що таке врегулювання можливе, якщо це станеться", - додав він.
За словами міністра, на сьогоднішній день тільки режим сирійського голови Башара Асада перешкоджає шляху прогресу.
«Я закликаю Росію використовувати весь свій вплив, щоб привести режим Асада за стіл переговорів і зробити кроки до миру, яких так гостро потребує сирійський народ», - підсумував він.
Нагадаємо, 24 лютого Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію, у якій вимагає 30-денного припинення вогню в Сирії для того, щоб надати медичну та гуманітарну допомогу постраждалим у конфлікті.
Як повідомляв УНН, у Східній Гуті з 27 лютого відкриють гуманітарний коридор для виходу мирних жителів, його координати будуть оголошені найближчим часом.